أحمد هارون يكشف مفاجأة عن دوره بفيلم "سهر الليالي" وعلاقته بـ يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان أحمد هارون ضيفًا ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرق "هارون" خلال حديثه عن السبب وراء غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعن علاقته بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعما إذا كان يحضر لمشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وقال "هارون" عن السبب وراء غيابه عن الساحة الفنية: "فيه كلام حصل على فيلم سهر الليالي وده موضوع بقاله 21 سنة تقريبًا، واتفتح قريب واتقال ليه جابوا عمرو واكد يعمل دور صوتك، وكان نفسي أعرف ليه عملوا كده ومحدش جاوبني على السؤال ده، وتعالى نرجع ورا عشان نفهم الحكاية، سهر الليالي اتعمل 2001 واتعرض 2003 وكان أول ظهور ليا وطبعًا انا اتشرفت بالعمل في الفيلم ده، وتشرفت بالعمل مع الشركة المنتجة وهاني خليفة وتامر حبيب".

واستكمل: "أنا بدأت الفيلم ومكانش في الحسبان أن حد يعمل صوتي، ومرحلة الدوبلاج بتبقى بعد الفيلم واشتغلت الفيلم معاهم وعملنا المشاهد ووقفنا كتير ورجعنا كملنا المشاهد لغاية لما خلصت تصوير المشاهد كلها وحتة الدوبلاج دي اتأجلت لأمتى مش عارفين، وبدأت أخد كورس تمثيل وخلصته في 9 شهور وطلبت من المدرب بتاعي اني أتعرف على خالد يوسف وخلاه يشوف المشاهد بتاعتي اللي عملتها معاك في الاستوديو عشان لو فيه فرصة اني اشتغل معاه وخالد يوسف كان لسه مخلص فيلم العاصفة ولقيته كلم خالد يوسف فعلا، وبعت له المشاهد بتاعتي وبعدها بأسبوع لقيت خالد عايز يشوفني وروحت لقيته عاملي ميعاد مع يوسف شاهين وطبعًا كانت خطوة قوية جدًا ولقيت نفسي بطل فيلم ليوسف شاهين في فيلم قصير 11 دقيقة وكان بطولتي مع الأستاذ نور الشريف ودي حاجة كانت بالنسبة لي في الأول قوية جدًا".

وأضاف: "الفيلم اتعمل واتعرض وكان إنتاج قناة فرنسية والفيلم صورناه في لبنان وفي القاهرة وفي أجزاء منه في دبي وكان الوقت لسه مصورتش سهر الليالي والفيلم القصير خلص واتعرض وروحت العرض الخاص في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة ولسه سهر الليالي مافيش عنه حاجة وسهر الليالي لما كلموني على الدور وساعتها كنت بشتغل في شرم الشيخ كان عندي مكتب لرحلات السفاري والموضوع ده كنت بعمله من وانا عندي 19 سنة، والفترة اللي بعد الكورس وبعد فيلم يوسف شاهين أنا محدش كان عارفني وفيلم سهر الليالي كان لسه في العلب، ورجعت شغلي تاني وهاني خليفة عارف كده كويس، ولما بدأوا عملية الدوبلاج محدش بلغني بأي حاجة".

وتابع: "معرفش إيه اللي حصل مع هاني بس لقيته بيقولي أنت فين بكرة؟، قلت له أنا في شرم الشيخ، قالي تعرف تيجي، قلت له امتى .. قفل وقالي هكلمك تاني ولقيته بعدها كلمني قالي خلاص مش مهم تيجي، قلت له والمشاهد بتاعة التليفون قالي مش دلوقتي، اتفاجئت أن الفيلم نزل، ونسيت أقول حاجة يوسف شاهين قالي أنا مش عاجبني الاسم عاوزين اسم فني يبقى أحمد سيف الدين وبصيت لخالد يوسف قالي أسكت وبعدين نتكلم، وكنت ساعتها عندي 22 سنة مش عارف حاجة وكانوا عمالقة قدامى وحكيت موضوع تغيير الاسم لهاني خليفة".

وأنهى حديثه قائلا: "وكنت رايح أخد الدعوة بتاعة فيلم سهر الليالي لقيت الإسم مكتوب عليه أحمد سيف الدين، واتشال صوتي واتقال اسمي غلط في التتر، وقطعت الدعوة وسبتها على باب الشركة ومشيت وماروحتش العرض الخاص ومحدش سأل عليا لأني كنت عامل 4 مشاهد في الفيلم إيه مشكلتك؟، والفرحة كبيرة خليهم يفرحوا مش مهم أنت تفرح".

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