أبرزهم عمرو دياب ومحمد رمضان.. صلاح يطلق تحدي "فورمة الصيف" مع نجوم الفن‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أطلق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تحديًا جديدًا مع نجوم الفن، بعنوان "تحدي فورمة الصيف بدون فلتر".

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" يقف أمام حمام سباحة كبير، وتحدى كل من النجم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد.

وعلى الفور قبل الفنان محمد رمضان تحدي محمد صلاح، ونشر فيديو وصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مفيش أحسن من العمال الأبطال الشقيانين أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

وحرص المطرب أحمد سعد على قبول التحدي، ونشر صورة على حسابه عبر موقع "انستجرام"، مستعرضًا عضلات بطنه، وكتب: "تم قبول التحدي محمد صلاح.. بدون فلتر"، وأشار إلى كلًا من "محمد مجدي أفشة، وتامر حسني، وآسر ياسين، وأحمد أبو هشيمة، وأنس بوخش" لدخول التحدي.

كما استجاب عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك للتحدي، ونشر صورة بـ"فورمة الصيف" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وأشار إلى كلًا من الفنان رامز جلال، الإعلامي إبراهيم فايق، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، والمطرب محمد حماقي، ومدرب اللياقة البدنية علي مظهر، لدخول التحدي.

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