سمية الخشاب تعلق على "جولات التيك توك": "شحاتة عيني عينك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استنكرت الفنانة سمية الخشاب، قيام بعض "التيك توكرز" بدخول جولات تحدي "فيديو لايف" وطلب من المشاهدين إرسال "أسد أو حوت" للحصول على الأموال.

وكتبت "سمية الخشاب"، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X": "لفت نظري إن 90% من لايفات التيك توك عندنا بتصدر صور مخزية لينا، يعني أنا معنديش مشكله تفتح لايف وتعمل الجولات والحاجات دي بس ليه الشحاتة عيني عينك؟، وليه الـimage اللي مش كويسه لينا دي؟".

وكانت الفنانة سمية الخشاب اتهمت الفنان رامز جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، في البلاغ المقدمة منها ضده، بشأن برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر" الذي عرض في رمضان الماضي.

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