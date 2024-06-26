شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى لبنان 25 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد حفلاً غنائياً فى لبنان يوم 25 يوليو المقبل، وذلك ضمن احتفالات الصيف فى لبنان تحت عنوان ديسكو 90، و يشدو فؤاد خلالها بباقة مميزة من أغنياته الرومانسية، منها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.



محمد فؤاد

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم الصيف الجارى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وقدم محمد فؤاد مؤخراً كليب "سلام" من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا، وحققت إقبالا جماهيريا كبيرا.