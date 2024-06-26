نوال الكويتية تروّج لحفلها المنتظر ضمن فعاليات “جولة المملكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إطلاق الملصق الدعائي للحفل الذي يجمع قيثارة الخليج نوال الكويتية بالنجمة أحلام الشامسي في آب/غسطس المقبل ضمن حفلات “جولة المملكة” 2024 والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، حرصت نوال على الترويج لهذا الحفل من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا.

ونشرت نوال عبر موقع “إكس”صورة تجمعها بأحلام وأرفقتها بالتعليق: “جمهوري الغالي الحبيب، اشتقت لكم ونلتقي قريباً، إن شاء الله، وأكيد بتكون ليلة مميزة بمشاركة أختي وزميلتي الغاليه أحلام”.

وجاء ذلك بعد كشف شركة “روتانا” عن الملصق الترويجي للحفل، وهو عبارة عن صور متساوية للنجمتين الخليجيتين، وشوّقت الشركة الجمهور للحفل من خلال التعليق: “القيثارة نوال الكويتية والملكة أحلام تلتقيان بكم في الرياض ضمن حفلات “جولة المملكة” 2024 والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وذلك في 12 آب (أغسطس) على مسرح محمد عبده أرينا”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فكرة التقاء النجمتين في حفل جماهيري ضخم، معبّرين عن سعادتهم بخطوة “روتانا” المهمة، متمنّين للنجمتين المزيد من التألق والنجاح.