"لو حد اتنرفز هشتري وش جديد".. ماذا قال كريم عبد العزيز عن الملاكمين جوشوا ودوبوا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة ضيفًا في نزال ملاكمة ضمن أحداث موسم الرياض، على استاد ويمبلي في لندن.

وقال "كريم"، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب، إنه من محب رياضة الملاكمة، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على حضور فعاليات بطولة " Face- off"، وإطلاق أول نزال يجمع جوشوا وديبوا على حزام العالم في الملاكمة.

وأضاف، قائلًا: "فخر وشرف ليا أبقى واقف مع أسماء كبيرة وعالمية في مجال الملاكمة، ونقل المباريات من موسم الرياض لإنجلترا فخر للعرب والمصريين".

ومازحه عمرو أديب، قائلًا: "كان إحساسك إيه وأنت واقف وسط الدبابتين دول أي حد فيهم إيدي كده يتنرفز يزعل"، ليرد عليه: "أنا عيني كانت على إيديهم، أصل لو أيدهم تحركت هشتري وش جديد".

ويقام أول نزال ملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن، بين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا، على ملعب ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر 2024.

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