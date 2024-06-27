كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض الجزء الثالث لفيلم "الفيل الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن موعد عرض الجزء الثالث لفيلم "الفيل الأزرق".

وقال كريم، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب: "الفيل الأزرق الجزء الثالث.. يا رب الناس تتبسط السنة الجاية".

وبشأن القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض والأفلام الضخمة التي سيتم الإعلان عنها قريبا بالنسبة للسينما المصرية، أضاف كريم: "الأفلام دي هتكون مفيدة للسينما المصرية من ناحية الدعم والإرتقاء بالصناعة نفسها، وصناعها والأدوات والتقنية، والصورة اتغيرت والأكشن إتغير لصالح المشاهد العربي الذي أصبح قريب من الصورة العالمية".

يذكر أن، "الفيل الأزرق 2" أحداثه تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ‏شيرين رضا، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎.