خالد السيد : " سلافة معمار مبدعة .. وأنس طيارة فأجأني في مسلسل نقطة انتهى "

ميرنا وليد - بيروت - هو ممثل تلفزيوني وسينمائي ومسرحي وإذاعي، عمل أيضاً في الدوبلاج والأداء الصوتي للعديد من أفلام الرسوم المتحركة، مثل ​​​​​​السنافر، جونكر، السندباد، زينة ونحول، وقد برز مؤخراً من خلال أدوار الشرير في المسلسلات والتي تمكن من خلالها أن يحتل مكانة خاصة ومميزة في ذاكرة المشاهد اللبناني والعربي..

قدم العديد من المسلسلات الناجحة نذكر منها، سكت الورق، رصيف الغرباء، "كل الحب كل الغرام".. أما مشاركته في مسلسل الهيبة بعدة أجزاء رفعت رصيده من الشهرة وأيضاً لدى المنتجين، فجذب انتباههم إليه واختاروا إسناد الأدوار إليه التي يظهر فيها كشرير نظراً للكاريزما التي يتمتع بها ولصعوبة تقديمها، وتألق مؤخراً في مسلسل "نقطة انتهى" الذي عرض في شهر رمضان، والذي لم يكن دوره فيه ثانوياً بل محورياً.

مع الممثل المخضرم خالد السيد كان لنا في موقع الخليج 365 هذا الحوار حول مسلسل نقطة انتهى ورؤيته للدراما حالياً وأعماله الجديدة.

بداية نرحب بك في موقع الخليج 365 ..لعبت دور البطولة في المسلسل "نقطة انتهى" الذي عرض في شهر رمضان كيف وجدت أصداء دورك لدى الناس؟

الناس كانوا سعيدين بي رغم أنهم كانوا يكيلون لي شتيمة صغيرة لكنهم يحبونني (ممازحاً).

تشعر بأن دور الشرير أصبح ملتصقاً بك؟

يبدو كذلك على الرغم من أنني قلت لهم مرات عديدة دعوني أغيّر وأقدم دوراً درامياً لكن هذه المرة جسدت شخصية شرير لكنه أيضاً يقوم بعمل خير وهو غسل ودفن الأموات.

هناك من قال إن الموضوع صادم بالنسبة لغسل الأموات والتهريب عبرهم خصوصاً عن حرمة الموت.. ما رأيك؟

الناس معهم حق بالنسبة لحرمة الأموات لكن هناك أشخاص ليس لديهم ضمير وتريد فقط أن تعمل.

هناك تجار ممنوعات تستغل الأموات لتهريبها ...هل ممكن أن يكون الكاتب استمد هذا الأمر من الواقع؟

لا أتصور أن هذا الأمر فيه شيء من الحقيقة، لكن من زمن يروى أن هناك من شقوا بطن شخص ميت ووضعوا فيه بضاعة ممنوعة لتهريبها.

مع أي من زملائك الممثلين في المسلسل شعرت بانسجام معه أثناء تصوير المسلسل؟

أنا قريب من فريق العمل جميعهم، من العاملين على الإضاءة والمصورين وليس فقط الممثلين وذلك كي أشعر أنني أشارك في عمل جماعي، وكل الفريق متناغم، وإذا أردت أن أكلم فلانا ولا أكلم فلانا فلا ينجح العمل كما يجب، وكلنا كنا أصحاب وأحباب.

من تجد أنه قدم شيئاً جديداً من بين الممثلين في العمل؟

الكل استحقوا أدوارهم لكن من فاجأني هو "غزوان" الذي جسده الممثل أنس طيارة، أهنئه على هذا الكاراكتير الذي لعبه ولفت النظر بشكل جميل جداً، وأداه بشكل ملفت وكرّه الناس فيه، أكثر مني.

برأيك هل يحتاج الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى تنويع أدواره؟

لا تنسَي أنه قام بنقلة نوعية عظيمة من الكوميديا إلى الدراما واستطاع أن يصل إليها وشخصيته تتطلب أن يكون هادئ ويتمالك أعصابه لأنه سيترشح إلى الانتخابات النيابية فأتقن دوره بشكل ممتاز.

وماذا بالنسبة للممثل عابد فهد الذي شاهدناه بشخصية مغايرة لما اعتدناه؟

أنا لم أقرأ كل النص بل فقط دوري، لكن دوره جاء مختلفاً وقد نوّع به وأبدع في أدائه.

وما هو تقييمك للعمل؟

ليس مهماً، فالتقييم هو للمشاهد لأنني أنا من ضمن العمل "وما حدا بيقول عن زيتاتو عكرين".

الممثل الكبير دريد لحام رأى أنه كانت هناك تخمة في الأعمال الدرامية في رمضان 2024 هل هذا يجعل صعباً على المشاهد ان يعطي العمل حقه؟

على العكس شهر رمضان 2024 كان فيه أعمال أقل من رمضان الماضي، وهناك أشخاص يعجبها مسلسل تعود وتتابعه بعد انتهاء شهر رمضان عند الإعادة.

ما المسلسل الذي لفتك مؤخراً؟

مسلسل 2024 ، ولاد بديعة، خصوصاً سلافة معمار مبدعة، وهناك تنويعات في الأعمال لفتت النظر.

هل هناك جزء ثان من المسلسل؟

لا ليس له جزء ثان، فالذي انتهى انتهى.

​​ما هي أعمالك الجديدة؟

المفروض إن شاء الله من أن يكون لدي مسلسل هو عبارة عن عمل مشترك أصوره في تركيا.

وستجسد أيضاً دور شرير؟

ممازحاً، (أصبحت شغلتي)

أنا سعيدة جداً بالحوار معك ونتمنى لك النجاح والتوفيق في أعمالك المقبلة.

أشكرك جزيلاً ولموقع الفن وأعد قراءكم بأعمال ستنال إعجابهم.