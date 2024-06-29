نور الغندور تستعرض رشاقاها و أنوثتها بفستان رائع من PRADA و سعره سوفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور المتابعين بإطلالتها الجديدة عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع، إرتدت فيه فستان ضيق باللون الأبيض متوسط الطول من دون أكمام من دار ازياء PRADA وصل سعره إلى 2,100 اظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على الكتفيها، وإعتمدت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، و نالت نور إعجاب كبير من الجمهور الذي إنهال عليها بالتعليقات الإيجابية.

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و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية نور الغندور، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت نور الأنظار بإطلالتها في إحدى المناسبات الخاصة، إذ اختارت فستاناً أنيقاً من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

جاء الفستان بعدة ألوان، من الفضي والأسود، ومزيناً بألوان البرونزي والأحمر والأزرق. كما أنه مزين بزرين كبيرين على شكل وردتين، وتميز بقصة طويلة تعانق الجسم، وكمين طويلين، إلا أنه بدون حمالات "Strapless".

وأكملت نور إطلالتها بمجوهرات فاخرة مرصّعة بالماس والياقوت الأحمر من Yessayan، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود من "Christian Louboutin".

