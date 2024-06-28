شكرا لقرائتكم خبر عن باربرا سترايساند تهاجم ترامب بعد المناظرة الرئاسية: لا يؤمن بالديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة العالمية والمغنية الأمريكية باربرا سترايساند على المناظرة التي عقدت اليوم الجمعة بين الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن وخصمه الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك من خلال حسابها على موقع "X".

وكتبت باربرا: "المناظرات لا تحكم، وإنما تدور فقط حول المسرحيات المتلفزة، مشيرة إلى دعمها الكامل للرئيس بايدن، حيث تابعت: "بايدن بارع في الحكم، إنه متمرس وقد أنجز الكثير".

كما هاجمت ترامب في تدوينة أخرى، حينما كتبت: "ترامب وحلفاؤه لا يؤمنون بالديمقراطية أو الانتخابات الحرة والنزيهة، لقد خسر المرة الماضية ورفض قبولها وإذا خسر مرة أخرى هذه المرة سيرفض قبولها".



باربرا سترايساند

وكانت المغنية الأمريكية باربرا سترايساند نشرت مؤخرًا صورة تجمعها بالرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من حدث بايدن الناجح للغاية ليلة السبت، يجب إعادة انتخابه من أجل الصحة الإنجابية للمرأة، وسلامة الأطفال، والسيطرة على الأسلحة، وتغير المناخ، والمحكمة العليا، والصدق واللياقة".



باربرا سترايساند برفقة الرئيس الأمريكي بايدن وزوجته

يذكر أن المناظرة التى جمعت بين الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن وخصمه الرئيس السابق دونالد ترامب اتسمت بالمشاحنات وتبادل الإهانات وتراشق الاتهامات، رغم محاولات مذيعى السى إن إن جيك تابر ودانا داش السيطرة على مجريات المناظرة التى تمت دون جمهور، حيث سمح لكل مرشح بالتحدث دقيقتين عند سؤاله من قبل المذيعين، والرد فى دقيقة على تصريحات الخصم.

وبدأت المناظرة بشكل محموم، حيث استهل الرئيس الديمقراطى حديثه بالهجوم على سياسات الرئيس السابق ترامب، واصفا اقتصاد أمريكا تحت رئاسة ترامب بـ"الأسوأ" منذ عقود، وتطرق بايدن أيضًا إلى سياسات ترامب خلال أزمة جائحة كوفيد-19، وأطلق عليها السياسات "الكارثية".