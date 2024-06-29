شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى من حفل ليالى مصر: أشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها وتذكرتى على التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم محمد حماقى، خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، المقام حاليا في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة تذكرتى على التنظيم فى منتهى الروعة وأكثر من رائع وعلى المجهود".

وأضاف: "وأشكر فرقتى بالكامل وأحمد عصام وصديقى ومدير أعمالى حمدى بدر، وكل فريق العمل اللي بيساعدونى أطلع بالشكل المناسب".

يأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

تأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.