شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن إدارة حساباتها على السوشيال ميديا تكذب شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

كذبت الشركة المسئولة عن إدارة حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، والتى يمتلكها حسن الشافعي، إدعاء شيرين عبد الوهاب في واقعة الاستيلاء على حساباتها علي مواقع السوسيال ميديا، وكتب حسن الشافعي على حسابه، "كنت واخد عهد على نفسي إني مش هستخدم السوشيال ميديا غير عشان أشارك حاجات إيجابية، أو تخص الفن أو قضية أنا مؤمن بيها، لكن للأسف الإدعاءات الباطلة اللي بنواجهها من فترة طويلة قِبَل شركتي ووجب الرد عليها عشان من حق الناس إننا نوضح لهم حقيقتها".

وأضاف حسن الشافعي، "هفضل عند موقفي، النزاعات يحكم فيها القضاء، والبيان ده غرضه توضيح الموقف الحالي. وأتمنى إننا ما نضطرش نتكلم في الموضوع ده تاني لحد ما القضاء يصدر حكمه".

ونشر حسن بيان من الشركة يؤكد تعاقد شيرين عبد الوهاب مع الشركة لتولي مسئولية حساباتها على السوشيال ميديا، مستشهدا بقيام شيرين بتوجيه الشكر للشركة من قبل على مجهودها معها في إدارة حساباتها على السوشيال ميديا.

وكان نشر محمد شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع فيس بوك، توضيحا حول موقف شيرين من المسئول عن صفحاتها على السوشيال ميديا ، حيث كتب، " ادي الشركة اللي هي بتقول عليها متعرفش حاجة عنها ولا أنها اشتغلت معاهم، ولا أنها تعرف إني مضيت معاهم الصورة علي حسابها على انستجرام وهي بتشكرهم علي شغلهم معاها من ٢٠١٨..التحقيقات ان شاء الله هتثبت بالأدلة و بإظهار العقد صحة موقفي".









وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب"محمد الشاعر ده أشهد قدام ربنا أنه من أنضف الناس اللي هي اشتغلت معاهم وشهادتي فيه مجروحه وهو معروف مين وابن مين من أكبر عائلات مصر وناس سمعتهم سبقاهم".

فيما رد علي أحد المعلقين، قائلا، "اختي دي مقدمه فيا بلاغ فى النائب العام اهدي كده الله يباركلك".

وكانت أزمة شيرين عبد الوهاب مع أسرتها وبالتحديد شقيقها عبارة عن سلسلة مستمرة، فبعد انتشار تسريبات صوتية لطليقها حسام حبيب، يتحدث فيها عن استغلال أهل شيرين لها، وتأكيدها هي تلك الاتهامات التي نسبها حسام لشقيقها، خلال بيان صحفي، خرج شقيقها عن صمته، كاشفا أن النيابة العامة قامت بالفعل بحفظ كل الاتهامات التي نسبت إليه سابقا إدارياً.

ونشر محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة من حكم النيابة بحفظ القضية، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود، ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19/12/2022 يعني من سنتين".

وأوضح محمد عبد الوهاب تلك الاتهامات، متابعا: "إيه هي بقي الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع امي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب، التوكيل اللي بتقول ان انا أسأت استخدامه! ".

كما ذكر: "وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها، والأهم أمي اللي كنت مفهمها ان بنتها اتنازلت وانا أستحمل أي حاجة، إلا إنها تتوجع في ولادها، وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية".