شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يغنى فى حب مصر "ولا أى كلام".. ويعلق: فخور إنى عملتها والان مع تفاصيل الخبر

غنى النجم محمد حماقى، خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، المقام حاليا في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، أغنيته فى حب مصر "ولا أى كلام" وعرض علم مصر على الشاشات، ثم قال: "مبسوط وفخور إنى عملت الأغنية وغنتها".

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.