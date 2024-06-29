شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: إنها حقًا مطربة عالمية.. نوال الزغبي مطربة جيلي والان مع تفاصيل الخبر

نوال الزغبي هي أكثر مطربة عربية تمتلك المواصفات العالمية، بمعني أنها لديها القدرة على تقديم الشو الغنائي، وهو يستلزم ملكات محددة لم تمتلكها مطربة عربية مثلما امتلكتها نوال الزغبي، واليوم تحتفل تلك الفنانة التي نعتز بها وبفنها وبمشوارها بعيد ميلادها فهي مواليد 29 يونيو عام 1971م.

نوال الزغبي لقبوها بعدة ألقاب منها "جينفر لوبيز العرب"، وذلك لرشاقتها وطريقتها في الغناء بالحفلات التي يصاحبها الاستعراض مثلما كانت تغني جينفر لوبيز، وأنا شخصيا أحب أغاني نوال الزغبي فهي مطربة جيلي فقد كنا في الجامعة وما بعد التخرج ننتظر ألبوماتها وأغانيها بشغف وكانت تقدم لونًا جديدة من الكلمات والألحان.

نوال الزغبي من أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحًا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي فهي ثالث أكثر فنانة مبيعًا في تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوم بيعت على مستوى العالم منها 40 مليون نسخة من ألبومات من إنتاج روتانا و30 مليون من إنتاج شركة عالم الفن و800 ألف نسخة إنتاح ميلودي.

أول معرفة لي بالنجمة نوال الزغبي كانت من خلال البرنامج الشهير "أستوديو الفن" الذي خرج منه أغلب نجوم الغناء بلبنان وقد نالت وقت ظهورها بهذا البرنامج إعجاب كل الجمهور ولجنة التحكيم.

أغنية "ولا بيهمني" من أكثر أغانيها التي أحببتها جدًا، والتي كانت ضمن ألبوم "بلاقيه من زماني" وظهرت في كليب هذه الأغنية النجمة نوال الزغبي في صورة كانت مختلفة وجديدة علي الساحة آنذاك وحققت بها نجاحًا كبيرًا، لكن الشهرة والنجاح الأكبر في كل الوطن العربي وفي مصر بالتحديد كان من خلال دويتو قدمته مع المطرب وائل كفوري وهو "مين حبيبي أنا"، فقد حققت تلك الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا وكانت مطلوبة في كل الحفلات والأفراح والمناسبات وغناها الكثير من المطربين وحتي يومنا هذا يعتبر هذا الدويتو من أنجح الدويتوهات في الغناء وأشهرها في الوطن العربي.

من أغانيها أيضًا التي أحبها جدًا أغنية "الليالي" وهى من أكثر الأغنيات نجاحًا، ومن منا ينسي أغنيتها الجميلة "اللي اتمنيته" وقد حملت اسم ألبوم أنتجه لها المنتج المصري الكبير محسن جابر وحققت نوال من خلال هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات ورشحت بهذا الألبوم لجائزة world music award.

نوال الزغبي قدمت 16 ألبوما بداية من عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" بينما كانت آخر ألبوماتها العام الجاري بعنوان "كده بقى"، ويرصد ”الخليج 365” في عيد ميلادها أهم المحطات الغنائية في مشوارها الممتد عبر 28 عامًا فهي حقا نجمة عالمية تستحق التكريم والاحتفاء بمشوارها الحافل بالأغاني والكليبات الناجحة وتترات المسلسلات المميزة.

كل سنة وأنت طيبة يا نجمتي المفضلة وعيد ميلاد سعيد وننتظر إبداعاتك وأغانيك الجديدة التي دائما ننبهر بها.