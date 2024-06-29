ديون مايكل جاكسون الضخمة قبل وفاته، رقم مذهل اثقل كاهله خلال حياته

يقال إن مايكل جاكسون كان مدينًا بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار عندما توفّي في عام ٢٠٠٩. وتمّ الكشف عن هذا المبلغ المذهل في التماس قدمه منفذو ممتلكات جاكسون في المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس في ٢١ تمّوز/يونيو الفائت.

وفقًا لموقع “رادار اونلاين” سلّط الالتماس الضّوء على الاضطراب الماليّ الذي كان جاكسون يعاني منه، بما في ذلك مسؤوليّة قدرها ٤٠ مليون دولار لشركة AEG Live، مروّجًا جولته الموسيقيّة الملغاة “This Is It” في لندن.

وكشفت وثائق المحكمة أنّ جاكسون كان لديه ديون مستحقّة لأكثر من ٦٥ دائنًا وقت وفاته. سعى الالتماس إلى الحصول على أموال من ملكيّة جاكسون التي تبلغ قيمتها الآن ملياريّ دولار لسداد الرسوم القانونيّة والنّفقات الأخرى اعتبارًا من عام ٢٠١٨. وقد نجح المنفّذون في تسوية أو رفض معظم هذه المطالبات والدعاوى القضائيّة.

“في وقت وفاة مايكل جاكسون، كانت أهم أصول مايكل جاكسون خاضعة لأكثر من ٥٠٠ مليون دولار من الديون ومطالبات الدائنين، مع تراكم فوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، وبعض الديون في حالة تخلّف عن السداد،” الوثائق ملاحظة كما أفاد موقع “رادار اونلاين”.

“عمل المنفّذون، بمساعدة فريقهم القانوني، على سداد جميع الدّيون الحاليّة، وتفاوضوا وأعادوا هيكلة الديون بأسعار فائدة أكثر ملاءمة للعقار حتى يتمكّن العقار من سداد جميع الديون بالكامل وهذا أثقل كاهل مايكل جاكسون خلال حياته.”

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توفّي جاكسون بشكل مأساويّ في ٢٥ يونيو ٢٠٠٩، عن عمر يناهز ٥٠ عامًا، في قصره في لوس أنجلوس بسبب التسمّم الحادّ بالبروبوفول.

أدين طبيبه الشخصيّ، الدكتور كونراد موراي، بالقتل عن غير قصد في عام ٢٠١١ بسبب إعطائه الدّواء. قضى الدكتور موراي حوالي عامين في سجن مقاطعة لوس أنجلوس وتمّ إطلاق سراحه في أكتوبر ٢٠١٣.