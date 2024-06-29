فن ومشاهير

ماذا قالت دنيا عبدالعزيز عن مسرحية "العيال فهمت"

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ياسر رشاد - القاهرة - اعربت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن سعادتها بمشاهدة مسرحية العيال فهمت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت دنيا عبدالعزيز، مجموعة صور تجمع بأبطال المسرحية، وعلّقت عليها قائلة: "مسرحية العيال فهمت عمل يحترم عقلية الجمهور، ألف مبروك للجميع كنتم رائعين وامتعتونا".

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افتتاح مسرحية العيال فهمت

وكان افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "العيال فهمت" في عيد الاضحى، على مسرح ميامي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أبطال مسرحية العيال فهمت

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، مأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائى "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعى كوميدي غنائي، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، أميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين .


"العيال فهمت" ديكور د. حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادي سرور.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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