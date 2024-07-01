الشرقية يتعاقد مع لاعب بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي الشرقية الذي يشارك في دوري القسم الثاني ب في التعاقد مع إسلام رجب لاعب بلدية المحلة وبلبيس السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي الشرقية في الصعود لدورى المحترفين.

نجح مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حمدى مرزوق في تجديد التعاقد رسمياً مع حسن ماريو مدافع الفريق، بناءا على رغبة حسن مصطفى المدير الفني لفريقنا واحد نجوم الفريق فى الموسم الماضى والذى ساهم فى صعود فريقنا واحد الركائز الاساسية لتدعيم صفوف الفريق بعد الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز "ب في حضور الاستاذ الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الاداره والاستاذ رجب غزالي المدير التنفيذي وحسن مصطفى المدير الفني لفريق الكرة ومحمد برونتو.

وتسعى إدارة النادي في تدعيم الفريق بالصفقات والابقاء على العناصر المميزة خلال فترة الحالية استعداداً للموسم الجديد.

على جانب آخر، تفقد حسن مصطفى المدير الفني للفريق، ملعب العصلوجي وتم المعاينة ارضية الملعب تمهيدا لبداية فترة الإعداد، وقد أبدى إعجابه بأرضية الملعب المؤهلة لاقامة تدريبات الفريق وفترة الاعداد الاولى برفقة علاء مختار المدير الإداري للفريق ومحمد برونتو .

وقام حسن مصطفى بمشاهدة بعض مباريات الموسم الماضى لمعرفة مستويات لاعبى الفريق تمهيدا لبدء فترة الإعداد والتى ستبدأ فى منتصف الشهر الحالي .

عقد مجلس إدارة نادي الشرقية في جلسته برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي مرزوق واسفرت الجلسة عن قبول اعتذار عمرو عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

وتعيين حسن مصطفى مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بعد قبول ترشيح لجنة الكرة بتعيين الكابتن حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، مديراً فنياً للفريق والكابتن عمرو الصفتي مدرباً عاماً وتم عقد جلسة مع مجلس الإدارة اليوم الجمعة لإتمام التعاقد وتشكيل الجهاز المعاون له.

بحضور العميد أحمد زردق نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد بيومي أمين الصندوق، والأستاذ محمد صلاح والأستاذ توفيق النجار، والأستاذ شادي مسعد، والأستاذ إبراهيم الباجوري، والدكتور كريم الغندور، والدكتور إسلام سمير، أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ رجب غزالي المدير التنفيذي للنادي، ومندوبي الجهة الإدارية، والدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضي.