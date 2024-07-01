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رغم مرور شهور عديدة على وفاة والدها الممثّل المصريّ أشرف عبد الغفور، إلّا أنّ دموع ريهام عبد الغفور، لم تجفّ بعد حتى اليوم، إذ عبّرت الممثّلة المصريّة عن شعورها بالصدمة والانكسار بعد فقدان والدها الممثّل الرّاحل أشرف عبد الغفور في حادث سير مروّع.
في هذا السياق، شاركت “عبد الغفور” متابعيها عبر “إنستغرام” الإعلان الترويجيّ لأوّل لقاء تشارك فيه بعد وفاة والدها، ضمن الحلقة الأولى من برنامج “المايك والقلم”، إذ ظهرت وهي تبكي بحرقة أثناء الحديث عن والدها الراحل، قائلة: “كُسرت بكل ما للكلمة من معنى وفقدت أكثر إنسان أحبّني في الدنيا وأعز إنسان وأقرب صديق، كانت خسارة كبيرة”.
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يُذكر أنّ ريهام عبد الغفور كانت قد اعتذرت عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنيّة بسبب حزنها الشديد وعدم قدرتها على التركيز، بعد رحيل والدها المؤلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل والدها… دموع ريهام عبد الغفور لم تجفّ بعد حتّى اليوم: “صدمة وإنكسار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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