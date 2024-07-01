الامارات | "القناع" يثير غضب مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي بأن اللعب بقناع لحماية أنفه المكسور "مزعج للغاية"، قبل مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس اوروبا 2024، الإثنين (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، في دوسلدروف.

وقال مبابي "لم اعتقد أن الأمر سيكون كذلك، لكن اللعب بالقناع مزعج للغاية".

وتعرّض مبابي لكسر في أنفه في حادث تصادم في المباراة الافتتاحية ضد النمسا التي انتهت لصالح فريقه 1-0 في 17 يونيو، ما اجبره على عدم المشاركة في المباراة التالية ضد هولندا (0-0)، لكنه عاد مرتدياً القناع في الجولة الثالثة ضد بولندا (1-1) وسجّل هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء.

وكشف مبابي انه قام بتجربة اكثر من قناع وقال في هذا الصدد "قمت بتجربة أكثر من قناع لانه في كل مرة كان ثمة شيء غير جيد".

وتابع "إنه أمر صعب حقاً، فهو يحد من الرؤية ويحجب العرق، لذا يتعيّن عليك خلعه للسماح للعرق بالسقوط".

واوضح "في كل مرّة استطيع فيها خلع القناع أقوم بذلك لكن ليس لدي خيار آخر. هكذا ستكون بطولتي. لا يمكنني اللعب إلا بهذه الطريقة".

وختم "إنه أمر مزعج حقاً، لكن يجب أن أقول فقط شكرا للقناع".

وتلتقي فرنسا وبلجيكا في اعادة لمباراتهما في نصف نهائي مونديال 2018 التي انتهت بفوز فرنسا 1-0 في طريقها لحصد اللقب.

تأهل كلا الفريقين إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني في مجموعتيهما، حيث فاز كل منهما بمباراة واحدة فقط وسجل هدفين فقط.