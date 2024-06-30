شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيي حفلاً غنائيًا في لبنان.. 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم مصطفى قمر، حفلاً غنائيًا في لبنان ضمن حفلات الصيف، وذلك يوم 13 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر حضور جماهيرى كبير فى الحفل، ويقدم قمر خلال الحفل مجموعة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور له في هذا الحفل المرتقب الذي يجمعه بكل جمهوره ومحبيه في لبنان، ومن بينها أغاني "لسه حبايب" و"السود عيونه" و"منايا" و"حبيب حياتي" و"بسلم عليك" و"الليلة دووب".

كما يحيي النجم مصطفى قمر أيضًا حفلاً غنائيًا آخر فى لبنان بمشاركة النجم وائل جسار يوم 19 يوليو.

وكانت آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.