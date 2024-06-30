شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلا غنائيا اليوم فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا اليوم الأحد للجالية العربية فى هولندا، وهذه المرة الأولى التي يحيى فيها مصطفى حجاج حفلا غنائيا هناك. وروج حجاج لحفله على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنشر البوستر الرسمي للحفل وعلق: "جاهزين نولع الدنيا، لأول مرة فى هولندا أمستردام انتظروا حفلة مختلفة اليوم".



مصطفى حجاج

وفى وقت سابق أكد النجم مصطفى حجاج خلال لقائه مع الخليج 365 أنه نفذ أغنية جلد الذات في 48 ساعة، والتى طرحها منذ فترة، بعدما عرض عليه المنتج هانى محروس سماعها، وأعجب بها على الفور، معربًا عن سعادته الكبيرة بها والنجاح الكبير الذى حققتها.

وأكد النجم مصطفى حجاج في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بنجاح أغنية "بنجيب القرش" التى قدمها دويتو مع النجم المغربى حاتم عمور، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون معه في أول أغانيه في مصر، خصوصًا أنه يمتلك شعبية كبيرة ويتميز بصوت قوى.

وأضاف، حاتم عمرو أبهرنى بصوته والحمد لله الأغنية طالعة بروح حلوة، وهو بمثابة صديقى على المستوى الشخصي.

وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.