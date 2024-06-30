فيفي عبده تكشف عن حقيقة تعرضها لأزمة صحية

كشفت الفنانة فيفي عبده عن أحدث مستجدات وضعها الصحي، وتحدثت عن حقيقة تعرضها لأزمة صحية مؤخراً.

فيفي عبده ترد على أنباء تعرضها لأزمة صحية

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده على أنباء تعرضها لأزمة صحية، موضحة أنها بحالة صحية جيدة، وأكدت على أنها تتواجد حاليًا في الساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف.

خلال تصريحاتها، قالت فيفي عبده: "الحمد لله أننا بخير وحاليًا أتواجد في الساحل الشمالي، وأستمتع بإجازة الصيف". وأضافت قائلة: "انتظروني غداً في حفل عمرو دياب، خاصة أنه صديقي وكالعادة أي حفل لعمرو دياب بيكون رقم واحد".

يُذكر أنه خلال إجازة الصيف الماضي شاركت فيفي عبده مقطعًا مُصوّرًا لها من الساحل الشمالي، مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، تُطمئن من خلاله جمهورها على صحتها بعدما تعرضت، وقتها، لأزمة صحية، أيضاً.

قالت عبده، في المقطع الذي شاركته، حينها: "بقولكم إن أنا في الساحل الشمالي، أنا بحبكم جدًا عايزة أقولكم إني الحمد لله زي الفل وصحتي زي الفل، الله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يقر عليا".

كانت فيفي عبده قد تعرضت في بداية شهر يوليو من العام الماضي لأزمة صحية جديدة، بعد أيام من خضوعها لجراحة في العمود الفقري. وعن هذه الأزمة الصحية، قالت: "فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي؛ لأن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة".

كانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة فيفي عبده مشاركتها في مسلسل "شغل في العالي"، الذي عُرض خلال ماراثون دراما رمضان 2021، والذي جاء من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس. وجاء العمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

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