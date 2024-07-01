تامر عبدالمنعم : 30 يونيو هو إنتزاع للهوية الوطنية التي أخذها أشخاص بدون وجه حق

ياسر رشاد - القاهرة - خلال احتفالية ذكرى 30 يونيو

الأحد 30/يونيو/2024 - 11:58 م 6/30/2024 11:58:38 PM

أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن يوم 30 يونيو هو انتزاع للهوية الوطنية التي أخذها أشخاص بدون وجه حق.

وذلك خلال الاحتفالية التى جاءت تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وأقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بذكرى قيام ثورة 30 يونيو على مسرح السامر بالعجوزة.

الفنان تامر عبدالمنعم

حضر الاحتفالية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان التشكيلي أحمد شيحة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمته.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم : نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية على كل مصري عندما اتحد الشعب المصري على كلمة واحدة وهي لا لجماعات الظلام.



وأضاف عبدالمنعم : لقد كان هذا اليوم بحق هو إنتزاع للهوية الوطنية التي أخذها أشخاص بدون وجه حق.

ومن جانبه أعرب عمرو البسيوني عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم وشكر كل من شارك في هذا اليوم وقال : في مثل هذا اليوم استخلصنا جمهورية مصر العربية من أناس قتلوا وروعوا الشعب رحم الله شهداء مصر.

من ناحية أخرى تم عرض فيلم "شهادة على الثورة" خلال الإحتفالية وهو من إخراج حامد سعيد وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل إندلاع ثورة 30 يونيو ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة الفيلم تصوير ومونتاج حسام المحفوظي والإحتفالية من إخراج نيهال أحمد.

وبدأت فقرة التكريمات فقد تم تكريم المخرج حامد سعيد مخرج فيلم شاهد على الثورة كما تم تكريم الفنان التشكيلي أحمد شيحة بصفته شاهد عيان على إعتصام وزارة الثقافة.

ثم تم تكريم الفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الكاتبة الراحلة فتحية العسال وتسلمها عن كريمتهة الفنانة صفاء الطوخي المخرج حامد سعيد، الروائي بهاء طاهر وتسلمها عنه ابن عمه والشاعر الكبير سيد حجاب.

ثم قدمت فرقة النيل بقيادة المطربة نعمة أغنية مصر جميلة.

واختتم الحفل مع الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية منها "أحلى بلد - ياحبيبي يامصر - رباعية صلاح چاهين على إسم مصر - رباعية سيد حجاب بنت اللذين".