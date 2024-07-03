اقتحام مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت وتسليمه بالقوة لشخص آخر

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت أطقم عسكرية، اليوم الأربعاء، مكتب وزارة الشباب والرياضة في وادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن وتسليمه بالقوة لشخص أخر.



وقال مدير المكتب رياض الجهوري في رسالة إلى وزير الشباب والرياضة نايف البكري، إنهم تفاجأوا صباح اليوم بوجود أطقم عسكرية تمنع المدير العام من دخول المكتب وممارسة مهامه.



وأضاف، أنه تم اقتحام المكتب وتسليمه لآخر مكلف بقرار من محافظ محافظة حضرموت، وذلك بتنفيذ قوة الأمن وتوجيهات وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.



وأوضح الجهوري في رسالته، ملابسات اقتحام المكتب وتسليمه بالقوة لآخر، مؤكداً حرصه على المصلحة العامة وتجنباً للتصادم، رفع الأمر لزير الشباب والرياضة للاطلاع واتخاذ ما يراه مناسباً.