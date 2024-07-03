الإصلاح ينتقد موقف الفريق الحكومي بشأن قحطان: الاحتمالات العبثية تطرح أسئلة حول مسار التفاوض

المنامة - ياسر ابراهيم - انتقد حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، موقف الوفد الحكومي المفاوض إزاء الاحتمالات العبثية التي تطرحها مليشيات الحوثي بشأن السياسي المختطف "محمد قحطان".



جاء ذلك على لسان نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، في أول موقف تعليقا على تصريحات مليشيات الحوثي حول التوصل لاتفاق بشأن قحطان، خلال المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط.



وقال العديني عبر منصة "إكس"، إن "الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية في ما يتعلق بـ(الإفراج) عن قحطان لا يشير إلى جدية، بقدر ما يعبر عن رغبة ممتدة في التلاعب والاستهلاك الكلامي".



وأضاف:" كما أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا وترديدها يطرح أسئلة حول مسار التفاوض".



وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث الفريق الحكومي المفاوض، ماجد فضائل، إنه تم الاتفاق في المفاوضات الجارية بمسقط على إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان مقابل 50 أسيرا حوثيا.



في المقابل، نقلت وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، عن رئيس وفد المليشيا المفاوض عبدالقادر المرتضى قوله، إن الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى المليشيا، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الجانب الحكومي، 50 جثة لقتلى المليشيا.

