شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز ملف استضافة أمم إفريقيا للشباب 2025 قبل تسليمه للكاف والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الراهن على تجهيز ملف تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية للشباب، قبل تسليمه للاتحاد الأفريقي، بعد الاستقرار على احتضان مصر للبطولة التي يتأهل أطراف المربع الذهبي إلى نهائيات كأس العالم للشباب.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نهاية الشهر الجاري عن الموعد النهائي لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم تحت 20 سنة.

واستضافت مصر نسخة 2023 والتي توجت بها السنغال العام الماضي، وستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر البطولة بعد نسختي 1991 و2023.

وتوج منتخب نيجيريا باللقب 7 مرات ويحمل النسور الخضر الرقم القياسي، ويأتي خلفهم مصر وغانا برصيد 4 ألقاب، توجت مصر باللقب في 1993 و1999 و2003 و2013.