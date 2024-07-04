المتهمان بالابتزاز عثرا على "صور عائلية خاصة" لميكايل شوماخر

الرياص - اسماء السيد - برلين : قال ممثلو الادعاء الألمان الأربعاء إن رجلَين متَهمين بمحاولة ابتزاز أقارب أسطورة الفورمولا واحد الالماني ميكايل شوماخر، تمكنا من الوصول إلى صور عائلية خاصة.

وذكر ممثلو الادعاء في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا في بيان أنّ سجلات البيانات التي فحصها المحققون تضمنت "ملفات صور تتعلق بالحياة الخاصة لعائلة شوماخر".

وأعلنت السلطات الألمانية في حزيران (يونيو) انها أوقفت والدًا ونجله في شبهة محاولة ابتزاز عائلة شوماخر.

وشرح ممثلو الادعاء أن المشتبه بهما اتصلا بممثلين عن الأسرة زاعمين أن لديهما إمكانية الوصول إلى الملفات التي لم تكن عائلة شوماخر "ترغب في نشرها".

وتابعوا "لمنع نشر الملفات على الإنترنت، طالب الجناة بدفع ملايين الدولارات".

ويُزعم أن المشتبه بهما أرسلا "ملفات فردية" إلى العائلة في محاولة لإظهار أنهما جادين في عملية الابتزاز.

ولم يظهر شوماخر (55 عاما)، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، علناً منذ ان تعرّض لإصابة خطيرة في الدماغ عام 2013 خلال ممارسته رياضة التزلج في جبال الألب.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهما اللذين كانا قيد المراقبة في قضية أخرى في 19 حزيران (يونيو) في مرآب للسيارات في أحد المحلات التجارية في غروس غيراو جنوبي فرانكفورت.

وقال المدعون الاربعاء إنّ "تحقيقات معمّقة" تجرى في القضية لكنّ أي تفاصيل إضافية لم تُقدم "لاسباب خاصة بتكتيكات التحقيق".

وفازت عائلة شوماخر في أيار (مايو) بدعوى قضائية ضد مجلة ألمانية شعبية نشرت مقابلة وهمية من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مع شوماخر.

وكانت مجلة "دي أكتوإيله" قد زعمت في نيسان (أبريل) 2023 أنها أجرت مقابلة مع شوماخر.

لكن المقال الذي عنون "ميكايل شوماخر، المقابلة الأولى"، كان في الواقع يحتوي على اقتباسات تم تصميمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.