شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. نصائح للعناية بصحتك النفسية وتجنب اكتئاب ما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الكثير من النساء للإصابة بـ اكتئاب ما بعد الولادة، ويرجع السبب لحدوث اضطرابات في هرمونات الجسم بسبب الحمل والولادة بالإضافة إلى مسئولية طفل ترغبين في تلبية جميع رغباته واحتياجاته، فهذا يتسبب في تشكيل ضغط نفسي شديد على الأم ويجعلها أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



بعد الولادة، قد تعتقدين أنه يمكنك العودة إلى الحياة الطبيعية، ومع ذلك، فإن هذه الفترة من حياتك مليئة بالتعديلات مع وجود مولود جديد بالإضافة إلى أنها وقت للتعافي من الولادة، فمن المهم أن تتذكري أن الولادة هي شيء يحتاج جسمك إلى التعافي منه بمرور الوقت، وبغض النظر عن نوع الولادة، إلا أنكي تحتاجين إلي وقت كافي للتعافي.



وقدم التقرير، أبرز النصائح بعد الولادة لتجنب الإصابة بالاكتئاب، ومنها:

-استراحة

إن ولادة الطفل عمل شاق وربما لا تستطيعين النوم كثيرًا في الأسابيع الأولى بعد الولادة ، ولكن من الجيد الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة لذا يُرجى محاولة النوم أو الراحة عندما ينام طفلك.

-الطعام

طعام صحي مطبوخ في المنزل وخفيف، ولذا حاولي تناول وجبات قصيرة ومتكررة، وحافظي على ترطيب جسمك جيدًا، وتناول الكثير من الماء أثناء الرضاعة الطبيعية للحفاظ على ترطيب الجسم، وتناول وجبة خفيفة أثناء النهار ووجبة قصيرة حتى لا تعاني من آلام في المعدة واضطرابات في الهضم، وأيضًا المشي قليلًا إذا أمكن بعد تناول الوجبات أو الجلوس لبعض الوقت ثم أخذ قيلولة حتى يتم هضم طعامك والاستفادة من هذا النظام الغذائي الصحي.

-تجنب رفع الأشياء الثقيلة

يجب تجنب رفع أي شيء أثقل من وزن طفلك أثناء فترة التعافي، فإذا أجريت لك عملية قيصرية بعد الولادة، تجنبي الانحناء للأسفل خاصة بعد إجراء العملية، فإذا كنت بحاجة إلى رفع أي شيء، يرجى الجلوس على الأرض عن طريق ثني ركبتيك والتقاط الأشياء، كما يجب أن تعتني بكيفية النهوض من السرير، ويجب أن تقلب نفسك على أحد الجانبين ثم تنهض من السرير حتى يتم تقليل الضغط على البطن، إذا كان بإمكاننا استخدام مشدات البطن خاصة بعد العمليات القيصرية.

-الحد من صعود السلالم خلال الأسبوع الأول

يجب أن تحاولي تقليل عدد مرات صعود السلالم. حاولي الحد من عدد مرات صعودك ونزولك كل يوم أثناء فترة التعافي، خاصة بعد الولادة القيصرية.

-الحفاظ على رعاية أطفالك

إن تعلم جدول طفلك واحتياجاته في الأسابيع القليلة الأولى أمر صعب بما فيه الكفاية، ولا تتصرف وفقًا لقائمة المهام التي وضعتها عندما يتعلق الأمر باحتياجات طفلك. لا يحتاج طفلك إلى الاستحمام كل يوم، بل يمكننا بدلاً من ذلك مسحه وتنظيفه بقطعة قماش نظيفة، أو يمكننا الاستعانة بأفراد عائلتنا.

-عدم السعي إلى الكمال

حاولي ألا تتوتري بسبب فوضى صغيرة، فقد يأتي الناس لرؤيتك وطفلك، ولكن المنزل غير النظيف لن يجعلهم يشعرون بالحرج.

-ركزى على صحتك النفسية

تأكدى من شعورك خلال هذا الوقت، إذا شعرتِ أنكِ لستِ بخير أو تشعرين بالاكتئاب أو الحزن أو التعب، فتحدثِ إلى أفراد عائلتك وأصدقائك وحاولى طلب المساعدة.

-وضعية الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على وضعية مستقيمة بعد الولادة، إذا كنت قد خضعت لولادة طبيعية أو قيصرية، فحاولي الحفاظ على ظهرك ورقبتك مستقيمتين، خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية.

يمكنك ممارسة الرياضة أو المشي يوميا 15 دقيقة بعد الولادة بشهر، وذلك لتغير الحالة المزاجية الممزوجة بالضغط النفسي.

