شكرا لقرائتكم خبر عن بداية العام الهجرى الجديد.. موعد غرة شهر محرم لعام 1446 والان مع تفاصيل الخبر

أيام معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1446 هجريا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد ، كما يلى :

- طبقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر المحـرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024 (اليوم التالي ليوم الرؤية).

- يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يومالجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

- يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم.

- يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعدغروب شمس ذلك اليوم.

• بذلك يكون يوم السبت 6/7/2024 م هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445هـ

- تكون غــرة شهـر المحـرم 1446 هـ فلكياً يوم الأحد 7/7/2024 م.