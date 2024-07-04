شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين ما تقدمه شركة "ابدأ" والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تقوم بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها، وتساهم فيها مؤسسة "حياة كريمة" بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى "حياة كريمة" وتحقيق رؤية الدولة 2030 والتى تتمثل في:

الرؤية

تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا .

الرسالة

أن تسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في دعم وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة .