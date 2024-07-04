شكرا لقرائتكم خبر عن الهيدروجين الأخضر أكبر الرابحين بمؤتمر الاستثمار الأوروبى بمشروعات بـ31 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

كانت مشروعات الهيدروجين الأخضر أحد مكاسب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبى، بالنظر إلى حجم وقيمة المشروعات الاستثمارية التى وقعتها الحكومة لتعزيز موقع مصر الاستراتيجى كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.

وشهد المؤتمر توقيع استثمارات قيمتها 31.4 مليار يورو موزعة بين 4 مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل منطقتى السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحجم إنتاج سنوى يقدر بـ 6 ملايين و241 ألف طن أمونيا خضراء.

ومن المخطط أن يؤدى التحالف بموجب الاتفاق تطوير وتشغيل منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة المتكاملة، على مرحلتين باستثمارات إجمالية 13.5 مليار يورو، فى المرحلة التجريبية تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 330 ألف طن من الأمونيا الخضراء، ومتوقع بدء العمليات التجارية بحلول الربع الرابع من عام 2030، أما المرحلة الأولى فتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 2.5 مليون طن من الأمونيا الخضراء، ويتوقع بدء العمليات التجارية لها بحلول الربع الرابع من عام 2032.

وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعاون مع كافة المؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لمشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن الاستفادة من قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تتضمن حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، بالإضافة إلى خصم 25% على رسوم حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم حق الانتفاع بأرض الميناء للتخزين، وخصم 30% على رسوم الخدمات البحرية.

واستطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تفرض نفسها لريادة في ملف الوقود الأخضر في السنوات الماضية، حيث نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى شركة يونيليفر بالهند من مصنع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما نجح ميناء شرق بورسعيد في استضافة أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال أغسطس 2023.