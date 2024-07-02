شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تبدأ تحضيرات مسلسلها الجديد تقاطع طرق بتوقيع أروما استديوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى التحضيرات والاستعدادت لمسلسل النجمة حنان مطاوع بعنوان مبدئى تقاطع طرق ، المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون الحالى، من تأليف حاتم حافظ، والاشراف العام مصطفى العوضى، حيث تعقد الشركة جلسات عمل مع بطلة العمل والمؤلف والمخرج أحمد حسن وباقى أسرة المسلسل للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل من أجل ترشيح أسماء الممثلين وموعد للبدء في تصوير المسلسل .

يشار إلى أن حنان مطاوع قدمت أخر اعمالها في الدراما التليفزيونية مسلسل صوت وصورة ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، للمخرج محمود عبد التواب، مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وتنتظر حنان مطاوع الانتهاء من تصوير مسلسل "هابى هلوين" والذي انتهت من تصوير أغلب مشاهده خلال الفترة السابقة على أن تصور باقى المشاهد خلال الفترة المقبلة.