الامارات | قطع 1600 كيلومتر للانتقام من منافسه في لعبة فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الأمريكية إن نزاعًا نشأ في لعبة عبر الإنترنت شق طريقه إلى العالم الحقيقي عندما سافر رجل من نيوجيرسي إلى فلوريدا لمهاجمة لاعب آخر بمطرقة وكاد يقتله.

واتهم إدوارد كانغ، 20 عاما، بمحاولة القتل من الدرجة الثانية والسطو المسلح باستخدام قناع، وفقا لسجلات محكمة مقاطعة ناسو، وتم اعتقاله في وقت مبكر من صباح الأحد 23 يونيو.

واعترف بيل ليبر، عمدة مقاطعة ناسو، خلال مؤتمر صحفي لاحقا أن القصة غريبة برمتها، مشيرا إلى أن دوافع الرجل ليست واضحة تماما.

وقال ليبر وفقا لوكالة أسوشيتد برس، إن كانغ والضحية، وهو شاب آخر في نفس عمر كانغ، لم يلتقيا قط في الحياة الواقعية، لكنهما لعبا لعبة ArcheAg، وهي لعبة خيالية من العصور الوسطى للعب الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وأنه بعد عدة أدوار لعب كما يبدو، قام كانغ بحجز مقعد طائرة من نيوارك بولاية نيوجيرسي إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا يوم الخميس، بعد أن أخبر والدته أنه سيزور صديقًا التقى به أثناء لعب لعبة فيديو. ولم يذكر المسؤولون كيف علم كانغ بمكان إقامة الضحية، مشيرين أنه عند وصوله، استقل سيارة أوبر إلى فندق في فرناندينا بيتش، على بعد حوالي 50 كم شمال جاكسونفيل، ثم اشترى مطرقة من متجر أجهزة محلي.

بعدها ذهب كانغ إلى منزل الضحية في فرناندينا بيتش، والذي تبين أنه كان مفتوحًا، حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد، وكان حينها الضحية يخرج من غرفة نومه عندما واجهه كانغ، بضربة مطرقة على رأسه. ولحسن حظ الضحية استجاب زوج والدته للمساعدة وساهم في كبح جماح كانغ حتى وصول الشرطة.

وقال مسؤولون إن الضحية أصيب بعدة جروح في الرأس لا تعتبر مهددة للحياة. بدوره اعترف كانغ للمحققين، بمجرد احتجازه، إن الضحية "شخص سيء على الإنترنت" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

أما العمدة ليبر فأكد من جهته" أنه سوف يمر وقت طويل قبل أن يلعب (كانغ) ألعاب الفيديو مرة أخرى".