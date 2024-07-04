الامارات | الأردن: قاتل أمه يقول "اعتقدت أنها زوجتي" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب أردني (24 عاماً) على قتل والدته المسنّة في محافظة الكرك، بعد أن وجّه لها 40 طعنة بمنطقة الرأس والصدر والرقبة، مستعملاً (موس كباس).

وبعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على الجاني قام بالفرار، حيث ألقي القبض عليه لاحقاً من قبل أقارب له عندما حضر إلى المسجد ليصلي صلاة الجنازة على والدته ووداعها، وبعد سؤال أقاربه له عن سبب قتله لوالدته، قال إنه "كان يعتقد أنها زوجته"، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن أن قوة أمنية تمكنت صباح الأربعاء من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته في محافظة الكرك الثلاثاء، ولاذ بالفرار بعد ذلك.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان أنه سيتم إحالة المتهم بقتل والدته إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن المتهم استغل تواجد والدته وحدها ليرتكب جريمته لكن صراخ السيدة وهي تحاول إيقاف ابنها الذي غرس طعنات "موس قرن غزال" في جسدها الجريمة لفت انتباه الجيران الذين حضروا مسرعين ليجدوا الأم مضرجة بدمائها بينما لاذ ابنها القاتل بالفرار.