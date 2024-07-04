الامارات | دخلها بدافع الفضول .. مكسيكي يتوه لثلاثة أيام في أنفاق المجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع رجل مكسيكي النجاة بعد أن أمضى ثلاثة أيام عالقًا في شبكة الصرف الصحي بالمدينة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وكان الرجل، ويدعى أنطونيو، دخل إلى أنفاق نظام الصرف الصحي من نهر قريب وقرر استكشافها بدافع الفضول، لكنه وجد نفسه في النهاية تائهًا.

ولأنه لم يتمكن من العودة إلى حيث دخل، رأى في النهاية ضوءًا بعيدًا يسطع من خلال غطاء فتحة في أحد الشوارع العلوية. وقال سكان محليون إنهم سمعوا صرخات خافتة لرجل في المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدرها. وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام المكسيكية صرخ الرجل لمدة ثلاثة أيام قبل أن تحدد امرأة عابرة في النهاية مكان وجوده.

وأبلغت المرأة السلطات على الفور، التي قامت بإخراج أنطونيو بأمان من المجاري. وتمت عملية الإنقاذ في مدينة ليون شمال غرب مكسيكو سيتي بالمكسيك، وتم نقل أنطونيو إلى مستشفى قريب لإجراء تقييم طبي لوضعه.