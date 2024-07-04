الامارات | عروس مصرية تفاجأ بـ"تامر حسني" في غرفة الماكياج وهي تتحضَّر للزفاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئت عروس مصرية بخروج المطرب تامر حسني من خلف مرآة الماكياج وهي تتحضَّر لزفافها.

وتعرض المطرب المصري لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما انتشر له فيديو مع إحدى الفتيات يوم زفافها، ليتبين لاحقاً أن الأمر تم بالاتفاق مع العريس الذي رتب لعمل مفاجأة هدية لعروسه.

وحضر تامر حسني إلى الغرفة التي تتحضر بها العروس، واختبأ خلف المرآة أثناء وضعها للمكياج، وظهر فجأة لتصرخ الفتاة من فرحتها وتحتضنه.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات سلبية من الجمهور، الذين وجهوا انتقادات لتامر حسني وللعريس، لأن الفيديو خارج عن العادات والأعراف كما قالوا، كما أن العروس ليست من أصدقاء تامر حسني أو أقاربه.

من جانبه، علق المطرب تامر حسني على الفيديو المتداول له مع العروس، خلال تجهيزها لحفل زفافها، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تامر صورة برفقة العروس وعريسها الألماني، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيَّ من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".