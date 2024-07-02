بعد تصريحاتها المثيرة للجدل..الفنانة منال عبد اللطيف: "مقتنعة بحجابي وبحبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف، الجدل خلال ظهورها في برنامج "قعدة ستات"، مع الإعلامية مروة صبري، وتصريحاتها عن رغبتها في خلع الحجاب.

وقالت منال، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا الحمدلله مقتنعة بحجابي وبحبه، وربنا يثبتي، أنا بس شيرت البوست علشان تعرفوا إن كل مواقع السوشيال ميديا بيعملوا عناوين كاذبة ومفبركة وبس، ربنا يهدي الجميع، وبشكر كل متابعيني وأصدقائي اللي مصدقوش الكلام الفارغ ده".

الفنانة منال عبد االلطيف، كان آخر ظهور فني لها، في مسلسل "كيد النسا"، الذي عرض عام 2012، وقامت ببطولته النجمة نبيلة عبيد، والفنانة فيفي عبده.

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