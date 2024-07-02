اختيار هشام عبدالخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد أمس الاثنين ١ يوليو، قيام غرفة صناعة السينما بإجراء انتخابات لاختيار رئيسا جديدا للغرفة بعد وفاة المنتج الكبير فاروق صبري الذي تولى المنصب الفترة الماضية، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المنتج هشام عبدالخالق رئيس شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو بمنصب رئيس غرفة صناعة السينما.

وتعد غرفة صناعة السينما هي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتشمل أهدافها الاهتمام بشئون أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، والعمل لصالحهم، وحماية الأفلام في الداخل والخارج بمجهودات فردية، ووضع نظام لتوزيع الفيلم، وإتاحة الفرصة للفيلم بما يضمن تحقيق عائد قوي للمنتج يضمن استمراريته، وسرعة الأداء والاستجابة والتحرك السريع تجاه أي مشكلة.

وتشمل قطاعات الغرفة: منتجي أفلام السينما، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعي الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية، كما أنها الكيان السينمائي الذي يمنح التراخيص للأفلام وشهادات الحقوق وغيرها.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضو بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.