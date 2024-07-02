بالصّور – قبل عرض مسرحيّته في السعوديّة…. محمّد هنيدي يؤدّي مناسك العمرة مع نجله

يستعدّ الممثّل المصريّ محمّد هنيدي، للمشاركة في فعاليّات كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة، من خلال مسرحيّة “ميوزيكال سكول” المقرّر عرضها على مسرح بكر الشدي في الرّياض من ٢٠ تمّوز-يوليو الجاري حتى ٢٤ من الشّهر نفسه. كما سيتّم عرض المسرحية على مسرح السيتي ووك ضمن مسرحيات موسم جدّة على أن تبدأ من الخامس حتى التاسع من تموز/يوليو.

نذكر أنّ محمّد هنيدي كان قد قدّم المسرحيّة الكوميديّة “ميوزيكال سكوول” ضمن فعاليّات موسم الرياض. شارك في بطولتها أيضًا باقة من نجوم المسرح منهم: نيرمين الفقي، محمّد ثروت، محمود حافظ، أحمد سلطان، نانسي صلاح وآخرون ومن إخراج خالد جلال.

في جدول أعمال “هنيدي” فيلم جديد بعنوان “الإسترلينيّ”، من إخراج حسين المنباويّ، من المقرّر عرضه في السينما في الفترة المقبلة تحت رعاية الهيئة العامة للتّرفيه في السعوديّة.

على صعيد آخر، شارك أحمد نجل محمّد هنيدي، متابعيه عبر “إنستغرام” أكثر من صورة جمعته بوالده أثناء تأديتهما مناسك العمرة وعلّق:”الحمد لله”.

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لاقت الصّور إعجاب جمهور “هنيدي”، الذي تفاجأوا بأنّ نجله أصبح شابًّا، مع الإشارة إلى أنّه أحد لاعبي فريق الناشئين في نادي “ألميريا الإسباني”.