الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار جراء القصف الاسرائيلي في عديسة

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ حريقاً شبّ في أعشاب وأشجار حرجية مختلفة في عديسة - مرجعيون، جراء القصف الاسرائيلي الذي طال البلدة.

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