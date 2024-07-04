جمعية "الأرض" حذرت من غزو طائر المينا لبنان ودعت وزارة البيئة لوضع خطة طوارئ للمواجهة

نبهت جمعية الأرض - لبنان في بيان من "الخلط بين طائر الشحرور المحلّي، وطائر المينا الهندي، الذي هو عكس الشحرور المحلّي، وهو طائر دخيل تم استقدامه إلى لبنان منذ أكثر من عشرين عاماً."

وأضاف البيان"هذا الطائر، الذي كان يتواجد في مدينة بيروت، تحديداً في محيط الجامعة الأميركيّة، ولاحقاً في حرش بيروت، بدأ مؤخرًا بالتكاثر بوتيرة متسارعة والانتشار في عدّة مناطق لبنانيّة".

وأسار الى "ان صنّف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN المينا كواحد من الطيور الغازيّة الثلاثة في العالم، واعتبر انتشاره مقلق كونه يهدّد الطيور المحليّة بطردها واحتلال أعشاشها وقتل صغارها ممّا يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي".

وتطلق اليوم جمعيّة الأرض لبنان إستبياناً إلكترونيّاً لرصد انتشار طائر المينا في لبنان وتفاعله مع البيئة المحليّة من خلال منصّة CESNA-LB.

ندعو اللبنانيّات واللبنانيّين الذين صادفوا هذا الطائر بتعبئة الإستبيان عبر هذا الرابط

https://arcg.is/0i1TaW

سوف تقوم الجمعيّة بمشاركة نتائج ومحتوى هذا الاستبيان بشكل دوري مع وزارة البيئة ونطالبها بوضع خطّة طوارئ لمكافحة هذه الآفة قبل فوات الأوان.