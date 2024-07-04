الأهلي يسقط الداخلية برباعية في مباراة ممتعة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف الأهلي ، وسام ابو علي "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربي أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة ، خلف بيراميدز صاحب الـ 65 نقطة ولعب 4 مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

الأهلى وصل للنقطة 54 بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.