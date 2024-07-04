اخبار الرياضه

الأهلي يسقط الداخلية برباعية في مباراة ممتعة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف الأهلي ، وسام ابو علي "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربي أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة ، خلف بيراميدز صاحب الـ 65 نقطة ولعب 4 مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

الأهلى وصل للنقطة 54 بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا