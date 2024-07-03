ليلة وردة في السعودية.. توليفة غنائية بين الزمن الجميل والغناء المعاصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحمل “ليلة وردة” أجواء كبيرة من الطراز الرفيع لعاشقي أغاني وأجواء المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، بالمزج بين حقبة الزمن الجميل والأصوات النسائية المعاصرة من مختلف الدول العربية مع “أصالة، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، عبير نعمة”.

ليلة وردة الجزائرية.. أجواء طربية من الطراز الرفيع مع أبرز نجمات الوطن العربي

يعيش جمهور حفل “ليلة وردة” سهرة غنائية وموسيقية تعيد لهم ذكريات الطرب الجميل مع الاوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو وليد فايد، داخل أحدث مسارح موسم جدة وهو مسرح عبادي الجوهر الذي تم إنشاؤه حديثًا بتجهيزات عالمية للحفلات والمسرحيات وعروض السيرك، ويحتوي على متحف دائم للفنان عبادي الجوهر.

كما أنه مناسب كـ صالة معارض على مساحة 14 ألف متر، وعدد حضور يصل إلى 15 ألف شخص، ومواقف سيارات كافية لكل الزوار، كما يتميز موقعه بخدمة ثلاثة شوارع رئيسية هي طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الأمير سلطان، وطريق المدينة المنورة، ويبعد عن أبعد نقطة في المدينة مسافة 29 دقيقة فقط، ليساعد في تكوين تجربة مميزة وفريدة للزائر».

حضور حفل ليلة وردة هو تجربة من نوعٍ خاص للسفر إلى عالم أغاني وردة الحالم برومانسيتها وصوتها الآخاذ الذي يمزج بين النعومة أحيسانًا والقوة في أحيانٍ أخرى.

اشتهرت وردة بطول مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 60 عامًا، حيث بدأت في نهاية الأربعينيات وصولًا إلى 2012، لتعاصر عدد كبير من الأجيال استطاعت أن تقدم لهم وجبات غنائية ملائمة لحياتهم ومواقفهم، واستمت أعمالها بالاستمرارية دون اعتراف بحدود الزمن، فمن منا لايعرف أغنية “ليالينا، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، نسيتوني، أكدب عليك”، ويدندنها بكل انتعاش وحب كأنها لم تُطرح منذ عقود، فلم يقتصر نجاحها وصداها على زمن معين.

ليلة وردة.. موعد الحفل ومكانه وأسعار تذاكره

يقام الحفل، غدًا، الخميس على مسرح عبادي الجوهر وسط مدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة التي انطلقت أواخر يونيو الماضي.

قُسّمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات بين 750 إلى 1650 ريالا سعوديا، وتبقى عدد قليل منها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ليلة وردة.. أولى حفلات موسم جدة 2024

يأتي حفل ليلة وردة ضمن الفعاليات الغنائية لموسم جدة 2024، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

يقام أكثر من مهرجان في جدة سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجدة يوميا بعد الساعة الحادية عشرة ليلا لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.