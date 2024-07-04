توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

حرص الفنان القدير توفيق عبد الحميد، على توضيح حقيقة ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على الحركة.

الفنان القدير توفيق عبدالحميد، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، كتب: "واضح إن فيه خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي".

وأعلن الفنان توفيق عبدالحميد، في سبتمبر 2023، اعتزاله نهائيا عن الاستمرار في مجال التمثيل، بسبب حالته الصحية، إذ يعاني من آلام في العمود الفقري، حسب تأكيده في تصريح خاص لـ"الخليج 365"

وكان آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد، في مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريهام حجاج.