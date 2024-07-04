نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور: "برنسيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نادية الجندي قلوب متابعيها، في أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

ونشرت نادية الصورة عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الورد"، وظهرت بإطلالة بسيطة، ارتدت فيها فستان أنيق وقبعة.

وجاء تعليق سمية الخشاب: "ربنا يسعدك ياروح قلبي زي القمر ماشاء الله"، وعلق الجمهور: "ما شاء الله صباح الورد، صباحك ورد وفل، ملكة الأناقة، برنسيسة".

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020 بطولة الفنانة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

اقرأ أيضا:

منصة "شاهد" تعرض مسلسل الأنيمي الجديد "جريندايزر يو" بهذا الموعد

بعد زواجها .. هاني شاكر يوجه رسالة لـ نجوى كرم