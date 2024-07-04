شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة نور الدين عن تجربتها مع خالد جلال فى عرض حاجة تخوف: التجربة ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة نسمة نور الدين تفاصيل مشاركتها في مسرحية "حاجة تخوف"، عرض تخرج المجموعة B من الدفعة الثالثة قسم التمثيل للمخرج خالد جلال، مشيرة أن العرض عبارة عن اسكتشات ومشاهد منفصلة عن الأشياء التي نخاف منها في حياتنا.

وأشارت نسمة نور الدين أنها تجسد خلال العرض، دور بنت تمتلك أب ممن يخفوا مشاعرهم عن أولادهم، موضحة: "أب بيخاف على بنته ولكن مش بيبين دا، والأهم عنده ان ولاده يسمعوه ويعملوا اللي هم عايزينه، ولكن البنت هتكتشف خوف والدها عليها بعد وفاته، عشان كدا من خلال المشهد بندعى كل الأباء الاهتمام بمشاعر أولادهم ويعبروا ليهم عنها".

وعن تجربتها مع المخرج الكبير خالد جلال، ذكرت: "التجربة تحفة مافيش أمتع منها ولا أصعب منها في الدنيا، اتعملنا كتير منه، وعلمنا الحياة مش بس التمثيل ومبسوطة إننا شرفناه في أول ليلتين عرض"، لافتة إلى أنه سوف يعرض مجددا بداية من يوم 11 يوليو في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وقد أطلق المخرج خالد جلال اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدا لذكرى أحد تلامذه الذي وافته المنية خلال فترات التدريب، والذى كان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال الي مركز الابداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحي .

يشار إلى أن المخرج خالد جلال، استطاع من خلال ورش مركز الإبداع الفني تقديم عدد كبير من الفنانين للساحة الفنية عبر دفعات مختلفة، وأصبح معظمهم نجوم الصفوف الأولي سواء فى المسرح أو فى السينما أو فى التليفزيون، وقدم عروضا حققت نجاحا كبيرا علي المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضراري، أيامنا الحلوة، قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل" .



نسمة نورالدين مع خالد جلال في حاجة تخوف



نسمة نورالدين