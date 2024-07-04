فن ومشاهير

قبل طرحها تعرف على صناع أحدث أغاني تامر حسني "جامدين جامدين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
كشف الفنان تامر حسني، عن استعداده لطرح أول أغاني ألبومه، في الخامسة عصر اليوم الخميس، وهي بعنوان "جامدين جامدين".
الفنان تامر حسني، أعلن عن الموعد، دون الكشف عن صناع الأغنية، وعبر صفحته في موقع فيسبوك،" كتب:" صباح الفل عالكل ونهار جميل على كل الناس ، انتظروا اليوم إن شاء الله أغنيتي الجديدة (جامدين جامدين)، الساعة ٥ مساءً على جميع المنصات".
أغنية "جامدين جامدين"، من كلمات الشاعر محمود سليم، في أول تعاون له مع الفنان تامر حسني، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد.
الفنان تامر حسني، أحيا مؤخرا حفل في مارينا دلتا، وقدم به باقة من أشهر أغانيه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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