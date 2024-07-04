شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان دقة بدورته الـ 48 بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مي فاروق، اليوم الخميس، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان دقة الدولي في دورته الـ 48، المقام بدولة تونس، وأعلنت المنظمين عن نفاد تذاكر الحفل.

وتشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل.

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حالياً على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي، كما تجمع أغنيات "الميني ألبوم" بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب .

يذكر أن المطربة مى فاروق من النجمات اللاتى تخرجن من البوابة الرسمية لدار الأوبرا المصرية وذاع صيتها من خلال حفلاتها بالأوبرا، وأصبحت من نجمات الطرب العربى اللاتى يستمتع جمهورها بأغانيها التراثية وأغانيها الخاصة، وتحظى حفلاتها بحضور جماهيري كبير.