"مش مبسوط".. نبيل الحلفاوي يعلق على الشوط الأول للأهلي والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على الشوط الأول لمباراة الأهلي والداخلية ببطولة الدوري الممتاز، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "شوط من طرف واحد.. لكن مش مبسوط، إهدار أهداف محققة غريب.. إجهاض لأي هجمة مرتدة، مجهود وافر تهدره اللكاعة".

وأضاف: "كل ده تندم عليه لو بتلعب ماتش من طرفين.. يا ريت يريح اللعيبة ويجهز الباقي، قفشة وديانج وعمر وكريستو ورضا".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية بهدفين للمارد الأحمر دون مقابل.

تأتي مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية بالدوري، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - وسام أبو علي - حسين الشحات.