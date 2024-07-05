بالصور- بلقيس فتحي تتألق بقفطان أخضر زمرّدي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لاحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بالقفطان المغربي.

وخطفت بلقيس الانظار بجمالها، إذ اختارت قفطان باللون الأخضر الزمرّدي الأنيق، بدت فيه بإطلالة فاتنة.

وجاء القفطان بقصة طويلة وواسعة وبأكمام طويلة، وبتصميم راقي، مطرز يدويا بخيوط من حرير، ومحدد الخصر بحزام عريض مطرز على شكل ضفيرة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بلقيس تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا بطريقة ملساء، مع فرق جانبي، واختارت كياجا ناعما ابرز ملامحها الجميلة، وارتكز على الألوان البرونزية.

وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات تقليديّة ثمينة، من الذهب الاصفر المرصع بالماس.



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